Formule 1

F1 : Les plus grosses désillusions de Verstappen à Suzuka

Publié le 7 octobre 2022 à 12h35

La rédaction

Alors que le Grand Prix du Japon a lieu ce week-end, Max Verstappen a l’opportunité de décrocher son deuxième titre de champion du monde à Suzuka. Un circuit théâtre de ses premiers pas en Formule 1 il y a maintenant huit ans, mais qui ne lui a pas toujours réussi. En effet, il ne s’y est jamais imposé.

Suzuka est un circuit contrasté pour Max Verstappen. En 2014, il y faisait ses débuts en Formule 1 avec Toro Rosso lors d’un essai libre. « J’y suis allé tranquillement, tour après tour, pour faire le plus de tours possible », confiait-il alors. Désormais, le Néerlandais a la possibilité de remporter son deuxième titre de champion du monde consécutif lors du Grand Prix du Japon. Un GP où il ne s’est jamais imposé pour le moment, mais où il a souvent bataillé avec les autres pilotes.

Alonso et Hamilton écœurés

Lors de ses véritables débuts à Suzuka en tant que pilote de Formule 1, Max Verstappen avait dégouté Fernando Alonso, alors chez McLaren. Après s’être fait dépasser, l’Espagnol avait lâché « j’ai un moteur de GP2 » à la radio. L’année suivante, c’est Lewis Hamilton qui avait craqué face au Néerlandais. Le Britannique avait freiné trop tard à la chicane et avait ainsi permis à Max Verstappen de finir sur la deuxième marche du podium. « Lewis attaquait très fort à la fin et nous avons eu une petite frayeur dans la chicane. Il se rapprochait sérieusement de moi et je sais qu'il se bat pour le championnat, donc je n'allais pas faire de choses folles », confiait le pilote alors âgé de 19 ans.

« Ça montre que même les pilotes les plus expérimentés peuvent faire des erreurs sous la pression »

L’année d’après, il finit une nouvelle fois sur le podium, mais à la deuxième place, derrière Lewis Hamilton. Une course marquée par cinq secondes de pénalité après un incident avec Kimi Räikkönen, puis un autre peu de temps après, cette fois-ci avec Sebastian Vettel : « Ça aurait été plus facile de me passer s'il avait attendu. Ça montre que même les pilotes les plus expérimentés peuvent faire des erreurs sous la pression. Après ma pénalité et l'incident avec Seb, je suis très heureux de m'en tirer avec un podium », avait lâché Max Verstappen, qui n’avait déjà pas sa langue dans sa poche.

« C'était juste du pilotage irresponsable »