F1 - GP du Japon : Verstappen annonce la couleur pour son titre de champion

Publié le 6 octobre 2022 à 06h35

Après avoir manqué sa chance au Grand Prix de Singapour, Max Verstappen aura une nouvelle opportunité d’être sacré champion du monde ce dimanche au Japon. Heureux de retrouver le circuit de Suzuka, le Néerlandais estime que décrocher son deuxième titre ne sera possible qu’à condition que son week-end soit parfait.

Dimanche dernier, Max Verstappen avait une première chance d’être officiellement sacré champion du monde. Mais le Grand Prix de Singapour ne s’est pas vraiment passé comme le Néerlandais l’avait souhaité. Le pilote de Red Bull a terminé à la septième place et a donc repoussé l’obtention de son titre. Max Verstappen va avoir une nouvelle chance d’être champion du monde ce dimanche, au Japon. Une excellente opportunité pour le Néerlandais, d’autant plus que Red Bull a un partenariat avec Honda.

Nouvelle chance pour Verstappen d’être sacré

Dans des propos rapportés par NextGen-Auto , Max Verstappen a d’abord annoncé être heureux d’être de retour au Japon : « Nous sommes enfin de retour au Japon après une longue absence, j’ai vraiment hâte de prendre la piste de Suzuka. J’adore être au Japon et j’ai de bons souvenirs de ce pays, la nourriture est géniale, les fans sont très spéciaux et vraiment polis. »

Un week-end parfait est nécessaire