Formule 1

Formule 1 : Une retraite imminente ? La réponse de Lewis Hamilton

Publié le 6 octobre 2022 à 16h35

Thibault Morlain

Alors que le monde du sport vient de voir Roger Federer partir à la retraite, d'autres stars pourraient en faire de même à l'avenir. Certains regards se tournent notamment vers Lewis Hamilton. A 37 ans, le Britannique se rapproche de la fin, lui qui est d'ailleurs sous contrat jusqu'en 2023 avec Mercedes. Pour autant, Hamilton a tenu à être très clair à propos de la suite de sa carrière.

A l'intersaison, des questions s'étaient posées concernant l'avenir de Lewis Hamilton. Finalement, le Britannique est revenu avec Mercedes dans l'idée de décrocher un 8ème titre de champion du monde. S'il n'y arrivera pas cette saison, Max Verstappen dominant tout, les doutes réapparaissent concernant l'avenir de Lewis Hamilton, sous contrat jusqu'en 2023 avec l'écurie menée par Toto Wolff. Pourrait-il alors prendre sa retraite d'ici quelques mois ? Cela ne semble pas être le plan. Depuis plusieurs semaines maintenant, il est question d'une possible prolongation de Lewis Hamilton. Et dans des propos rapportés par L'Equipe ce jeudi, le principal intéressé a confirmé la tendance.

F1 : Hamilton, Russell... Dans le dur, Mercedes y croit encore https://t.co/LD4HOJDQkP pic.twitter.com/qRSllTuXjC — le10sport (@le10sport) October 6, 2022

« Mon objectif est de rester plus longtemps »

A quoi faut-il alors s'attendre pour l'avenir de Lewis Hamilton ? Le pilote Mercedes a annoncé la couleur à ce sujet, expliquant qu'il n'avait pas prévu sa retraite pour maintenant et qu'il devrait aller au-delà de 2023 : « Mon objectif est de rester plus longtemps. Mais la durée n'est pas encore gravée dans le marbre. Je me sens bien, j'aime toujours ce que je fais. Et nous avons encore beaucoup à faire, beaucoup à accomplir ensemble. Donc je n'ai pas l'intention de quitter la F1 prochainement ».

« Je ne peux pas partir maintenant »