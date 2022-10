Formule 1

F1 : Hamilton, Russell... Dans le dur, Mercedes y croit encore

Publié le 6 octobre 2022 à 02h35

Pierrick Levallet

Alors que la saison touche à sa fin, Mercedes n’a toujours pas décroché la moindre victoire cette année. L’écurie allemande a connu une transition délicate en 2022, pénalisant George Russell et Lewis Hamilton. Mais malgré tout, Mercedes continue de croire en ses chances d’obtenir ce succès tant attendu avant la fin de la saison.

Après une saison 2021 où le titre a échappé de peu à Lewis Hamilton, Mercedes a complètement raté sa transition en 2022. L’écurie allemande n’a pas su s’adapter à temps à la nouvelle réglementation, écartant rapidement le septuple champion du monde et George Russell de la course au titre. Mais après un début de saison catastrophique, Mercedes a relevé la tête et a commencé à afficher de bien meilleures performances. Au total, George Russell et Lewis Hamilton ont récolté 13 podiums (7 pour le premier, 6 pour le deuxième). Cependant, l’écurie allemande n’a toujours pas décroché la moindre victoire cette saison, alors qu’il ne reste plus que 5 Grand Prix à disputer. Toutefois, Mercedes croit encore à un succès avant la fin de l’année.

F1 : Mercedes se lâche sur la relation Hamilton-Russell https://t.co/E6Lo4lA61W pic.twitter.com/7FKbo9tzDJ — le10sport (@le10sport) October 5, 2022

Mercedes croit encore à une victoire cette saison

« Est-ce qu’on croit encore à une victoire en 2022 ? La réponse est oui. Il y a eu un certain nombre de cas cette année où si les choses avaient été légèrement différentes, nous aurions déjà cette victoire en poche. Toutefois, il s'avère, lorsqu'on n'a pas la meilleure voiture, que ces victoires sont légèrement fortuites. Elles ne sont pas remportées par la force pure, de la manière dont nous en étions capables lors des saisons passées » a d’abord expliqué James Allison dans des propos rapportés par Motorsport.com .

«On peut remporter une victoire»