F1 : L’historique du GP du Japon

Publié le 7 octobre 2022 à 12h20

Arnaud De Kanel

La Formule 1 mettra fin à sa tournée asiatique à l'issue du Grand Prix du Japon ce dimanche. Premièrement couru à Fuji, il se dispute désormais à Suzuka et a vu plusieurs pilotes être couronnés du fait de sa position tardive dans le calendrier. Les pilotes l'adorent et en font l'une de leurs épreuves favorites.

Présent dans le calendrier depuis 1976, le Grand Prix du Japon s'est d'abord tenu aux abords du Mont Fuji. Dès sa première édition il était le centre de toutes les attentions car il devait départager Niki Lauda et James Hunt qui avait vu le Britannique prendre le titre mondial après l'abandon de l'Autrichien dès le premier tour. Il se dispute depuis 1987 sur le mythique circuit de Suzuka malgré deux autres retours à Fuji en 2007 et 2008 sous l'impulsion de Toyota.

Suzuka, maison de Honda

Seuls 4 Grand Prix du Japon se sont déroulés en dehors de Suzuka. Et pour cause, le circuit appartient à Honda, célèbre constructeur automobile qui équipe notamment la Red Bull de Max Verstappen. C'est un circuit historique car en raison de sa position sur le calendrier, 11 championnats pilotes s'y sont joués entre 1987 et 2011, les épisodes les plus célèbres étant bien entendu ceux des accrochages entre Alain Prost et Ayrton Senna, en 1989 et 1990. Sebastian Vettel est le dernier pilote à avoir été titré lors d'une épreuve nippone, en 2011. Max Verstappen pourrait donc renouer avec cette belle tradition ce week-end. Les deux dernières éditions ont été annulé pour cause de Covid-19. La piste est composée de 18 virages en 5,807 km. La dernier pilote à avoir passé le drapeau à damiers en première position est Valtteri Bottas, en 2019.

Hamilton apprécie le tracé