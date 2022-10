Formule 1

F1 : Le programme du GP du Japon

Publié le 6 octobre 2022 à 20h40

Arnaud De Kanel

Suite et fin de la tournée asiatique de la Formule 1 ce week-end à l'occasion du Grand Prix du Japon sur le mythique circuit de Suzuka. Max Verstappen aura une deuxième cartouche pour s'assurer du titre de champion du monde. Il faudra se lever tôt en France car contrairement à Singapour, la course se déroulera dans la journée au Japon.

La Formule 1 pose ses valises au pays du soleil levant ce week-end. Dix-huitième manche de la saison, le Grand Prix du Japon offre une deuxième chance à Max Verstappen de remporter le titre mondial. Sur les terres de Honda, concepteur du moteur de sa Red Bull, le Néerlandais aura à cœur de briller. Pour les téléspectateurs français, il faudra être matinal tout au long du week-end pour suivre les essais libres, les qualifications et surtout la course.

La F1 reste en Asie avec le grand retour à Suzuka 🇯🇵Le week-end du sacre pour Max Verstappen❓🤔Le programme que vous attendez impatiemment ⬇️ 🤩#JapaneseGP #F1 pic.twitter.com/v24QPWY5Fw — CANAL+ F1® (@CanalplusF1) October 5, 2022

Départ dimanche à 7h

Le paddock termine sa tournée asiatique ce week-end à Suzuka. Tracé historique de la F1, il a longtemps figuré dans les deux dernières épreuves de la saison et a vu de nombreux titres être attribués. Max Verstappen pourrait définitivement mettre fin au suspens et briser les rêves de Charles Leclerc cette année. Les deux premières séances d'essais libres se tiendront vendredi, à 5h pour la première et 8h pour la seconde. Le programme de samedi sera chargé aussi avec la dernière séance d'essais libres à 5h et enfin les qualifications à 8h. Tous ces rendez-vous seront diffusés sur Canal+Sport . Pour ce qui est du départ du Grand Prix, rendez vous à 7h devant la télévision sur les antennes de Canal+ . Côté pilotes, il faudra juger les trajectoires des 18 virages sur un seul et même tour de 5,807km. Au total, il y aura 53 tours à boucler après plus de 307,471 km parcourus.

Le programme complet

- Vendredi 7 octobre



05h00 - 06h00 : Essais Libres 1

08h00 - 09h30 : Essais Libres 2



- Samedi 8 octobre



05h00 - 06h00 : Essais Libres 3

08h00 - 09h00 : Qualifications



- Dimanche 9 octobre



07h00 : Départ du Grand Prix