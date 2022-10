Formule 1

F1 : Les nouvelles révélations fracassantes d'Alpine sur l'arrivée de Gasly

Publié le 9 octobre 2022 à 00h35

La rédaction

Après l’annonce du départ de Fernando Alonso, Alpine se devait donc de rechercher un nouveau pilote pour la saison prochaine. Ce samedi, l’écurie française a officialisé l’arrivée de Pierre Gasly. Le Français a montré sa satisfaction de rejoindre Alpine, mais selon certaines sources, Alpha Tauri ne voulait pas se séparer de son pilote.

Depuis le départ de Fernando Alonso, Alpine recherchait son remplaçant et avait jeté son dévolu sur Pierre Gasly. Ce samedi, l’écurie française a enfin officialisé l’arrivée du pilote français après plusieurs semaines de négociations. Mais il a fallu convaincre Alpha Tauri, peu enclin à le laisser partir.

« J’ai commencé à discuter non pas avec Helmut mais avec Franz »

Dans des propos relayés par MotorSport , Otmar Szafnauer a avoué que les discussions étaient compliquées. « J’ai commencé à discuter non pas avec Helmut mais avec Franz, et je lui ai dit : ’Nous avons un baquet à remplir et nous pensons que Pierre est le bon choix pour le futur’. Et Franz était, et c’est la raison pour laquelle je me sens particulièrement bien aujourd’hui, dédaigneux et disait : ’Non, Pierre est un super pilote et je ne veux pas qu’il s’en aille’. Je lui répondais alors : ’Merci Franz, je vais appeler Helmut également’. J’ai alors commencé les discussions avec Helmut, qui était bien plus réceptif au sujet de voir comment rendre une telle chose possible. » a déclaré le patron d'Alpine.

« J’ai été impressionné par ses performances lorsqu’il redescendait chez Toro Rosso »