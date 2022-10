Formule 1

F1 : Red Bull, Alpine… Voilà les coulisses du feuilleton Gasly

Publié le 8 octobre 2022 à 12h35

Thibault Morlain

Et c’est un gros feuilleton qui vient de prendre fin en Formule 1. En effet, l’annonce est tombée en marge du Grand Prix du Japon : Pierre Gasly pilotera pour Alpine à partir de la saison 2023. Alors que le Français était sous contrat avec Red Bull et au volant d’une AlphaTauri, il va donc entamer un nouveau chapitre de sa carrière. Et suite à cette officialisation, Gasly a dévoilé toutes les coulisses qui l’ont amené à rejoindre Alpine pour la saison prochaine.

Voilà donc un nouveau changement pour la grille de départ 2023 de Formule 1. En effet, Pierre Gasly va changer de baquet. Comme cela était annoncé depuis plusieurs semaines maintenant, le Français va rejoindre Alpine, qui cherchait le remplaçant de Fernando Alonso, qui va lui partir pour Aston Martin. Alors qu’il était sous contrat avec Red Bull et chez AlphaTauri, Gasly a donc pris la décision de se lancer un nouveau défi.

« C'est un très long chapitre de ma vie qui se ferme »

A l’occasion d’un entretien accordé à L’Equipe , Pierre Gasly s’est livré sur les dessous de son départ. Tout d’abord, concernant son départ de Red Bull, le futur pilote Alpine a avoué : « C'est vrai que c'est un très long chapitre de ma vie qui se ferme. Le nouveau est aussi très excitant, mais cela faisait neuf ans que j'étais chez Red Bull. Toute ma vie était pensée autour de Red Bull. Ce qui arrive maintenant, je le vois comme un nouveau départ. Je suis extrêmement impatient et excité, mais c'est un long chapitre de ma vie qui se referme. C'est un sentiment très particulier. (…) Red Bull, ce n'est pas que la Formule 1 pour moi. Red Bull, c'est tellement énorme. Quand je vais aux États-Unis pour mon entraînement de début de saison, c'est leur antenne américaine qui s'occupait de cela pour moi. Ici, au Japon, ils ont pris soin de moi dès mon arrivée. La marque très présente chez les athlètes permet aussi les rencontres. C'est assez enrichissant d'avoir pu échanger avec d'autres sportifs ».



« Red Bull n’a pas été trop exigeant ? Non, je dois reconnaître qu'ils ont même été sympas. Ils ont compris l'opportunité et l'envie que j'avais. J'en suis reconnaissant envers Christian (Horner, patron de l'écurie) et Helmut (Marko, responsable de la filière jeunes pilotes et dirigeant de l'écurie) du geste », a également expliqué Gasly, remerciant sa future ex-écurie.

« Cela a été assez clair très vite »