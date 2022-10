Formule 1

F1 - GP du Japon : Voilà comment Max Verstappen peut entrer dans la légende

Publié le 8 octobre 2022 à 12h20

Arnaud De Kanel

Après avoir manqué le coche le week-end dernier à Singapour, Max Verstappen aura le droit à une seconde chance de devenir champion du monde ce dimanche à Suzuka. Différents scénarii s'offrent au Néerlandais qui n'a pas pour habitude de se manquer deux fois de suite. Il pourrait anéantir le rêve de Charles Leclerc.

Pour la 18ème épreuve de la saison, la Formule 1 a rendez-vous à Suzuka pour le Grand Prix du Japon. La course peut entrer dans l'histoire de ce sport car Max Verstappen pourrait être sacré pour la deuxième année consécutive. Après la désillusion de Singapour, le pilote Red Bull a l'embarras du choix pour réaliser l'exploit. Pas moins de 7 scénarios lui permettent de mettre fin au suspens et de briser les derniers espoirs de titre de Charles Leclerc. Explications.

F1 : Le programme du GP du Japon https://t.co/TUAIhv0xUp pic.twitter.com/4PnHHSiIMZ — le10sport (@le10sport) October 6, 2022

Le scénario rêvé pour Verstappen

Afin de s'assurer du titre, Max Verstappen pourrait le faire de la plus belle des manières. A l'instar d'une saison qu'il a dominé, le pilote néerlandais a l'occasion de triompher en écrasant la concurrence. Pour être champion du monde à l'issue du Grand Prix du Japon, il lui faudra 112 points d'avance sur son rival le plus proche. En cas de victoire avec le tour le plus rapide, Max Verstappen sera titré et ce peu importe le résultat de Charles Leclerc. Il n'a encore jamais remporté ce Grand Prix sur les terres de Honda, le fabricant moteur de sa monoplace.

Les autres possibilités pour être sacré dès dimanche

Certes, une victoire assortie du meilleur tour en course serait la plus belle façon de mettre un terme au suspens, mais il y a encore une multitude de possibilités pour voir Max Verstappen s'assuré d'un second titre de champion du monde. S'il venait à l'emporter sans réaliser le meilleur tour, il sera titré si Charles Leclerc ne termine pas en 2ème position.



Ce n'est pas tout : s'il termine 2e avec le meilleur tour (19 pts), il sera titré si Leclerc ne fait pas mieux que 5e et si Perez ne fait pas mieux que 4e.



Mais encore, s'il termine 2e sans le meilleur tour (18 pts), il sera couronné si Leclerc finit 5e sans le meilleur tour et si Perez ne fait pas mieux que 4e sans le meilleur tour.



Il en va de même s'il finit 3e avec le meilleur tour (16 pts), il faudra que Leclerc termine 6e et Perez 5e ou au-delà.



Il sera champion du monde également s'il est 3e sans le meilleur tour (15 pts),et que Leclerc termine 7e au mieux, et Perez 6e au mieux.



Enfin, même en dehors du podium à Suzuka, Verstappen pourrait être champion. En effet, en finissant 4e, 5e ou même 6e sans le meilleur tour et qu'il reprend huit unités à Leclerc et six à Pérez, le Néerlandais sera sacré.