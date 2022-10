Formule 1

F1 : Pierre Gasly lâche ses vérités sur son arrivée chez Alpine

Publié le 8 octobre 2022 à 08h35

Thibault Morlain

C’est désormais officiel. Au terme d’un long officiel, il est acté que Pierre Gasly remplacera Fernando Alonso chez Alpine la saison prochaine. L’officialisation est tombée en marge du Grand de Prix du Japon. Voilà donc que Pierre Galsy connait ses derniers moments au volant d’une AlphaTauri et en tant que pilote Red Bull. Un choix sur lequel il s’est expliqué.

Suite au départ de Fernando Alonso, qui rejoindra Aston Martin la saison prochaine, Alpine a lancé les recherches du futur coéquipier d’Esteban Ocon. Et très rapidement, la priorité a été désignée : Pierre Gasly. Cela était toutefois très complexe étant donné que le Français était engagé chez AlphaTauri et sous contrat avec Red Bull. Le feuilleton a finalement pris fin ces dernières heures et l’annonce est donc tombée : Pierre Gasly pilotera bien pour Alpine à compter de la saison 2023.

BWT Alpine F1 Team: Liked by @PierreGasly 💙 pic.twitter.com/8DgNUpGJAE — BWT Alpine F1 Team (@AlpineF1Team) October 8, 2022

« C'est un vrai choix de carrière »

Suite à l’officialisation de sa future arrivée chez Alpine, Pierre Gasly s’est confié dans un long entretient pour L’Equipe . L’occasion pour le Français d’expliquer son choix de rejoindre l’écurie tricolore. « Ce sont des décisions qu'on ne peut pas prendre à la légère. C'est un vrai choix de carrière, mais, pour moi, cela a été assez clair très vite. C'était le choix que je voulais faire à ce moment de ma carrière. En plus, j'ai senti que tout le monde dans l'équipe avait vraiment envie de travailler avec moi. Ils me l'ont prouvé tout au long des nombreuses discussions qu'on a eues ensemble. C'était le moment de prendre mon envol et de construire quelque chose de nouveau, d'avoir cette nouvelle aventure, avec de nouveaux objectifs », a d’abord lâché Pierre Gasly.

« Je crois sincèrement qu'on peut faire de belles choses ensemble »