Formule 1

F1 : L’agent de Pierre Gasly sort du silence concernant son avenir

Publié le 30 septembre 2022 à 22h35 par La rédaction

La Formule 1 est actuellement à Singapour pour le prochain Grand Prix, mais pour certains, la tête est déjà en 2023. Priorité d’Alpine, l’avenir de Pierre Gasly est plus qu’incertain du côté d’AlphaTauri. Alors que le dossier traîne depuis plusieurs semaines, l’agent du pilote français est venu donner quelques nouvelles.

Depuis l’annonce du départ de Fernando Alonso, Alpine est à la recherche de son remplaçant, du futur coéquipier d'Esteban Ocon. L’écurie française aurait comme priorité Pierre Gasly. Alors que du côté d’AlphaTauri, on ne ferme pas la porte à un départ du pilote français, l’agent de Gasly a tenu à s’exprimer sur le dossier lors d’un entretien pour 20 Minutes.

F1 : Vettel tacle la FIA et ses nouvelles règles https://t.co/cZhbyATyCz pic.twitter.com/MFIxQfkh9t — le10sport (@le10sport) September 30, 2022

« C’est un dossier compliqué »

Lors d’un entretien pour 20 Minutes , l’agent de Pierre Gasly s’est ainsi exprimé sur la difficulté du dossier. Il évoque notamment une volonté du pilote de travailler avec Alpine. « C’est un dossier compliqué. Pierre a un contrat avec RedBull qui court jusqu’à la fin de l’année prochaine. Il a la volonté de travailler avec Alpine, il y a eu beaucoup d’échanges avec eux. Mais il y a beaucoup d’inconnues et ce n’est pas sous le contrôle unique de Pierre ».

« Trois ou quatre équipes sont impliquées dans ces discussions »

L’agent de Pierre Gasly a ensuite évoqué les discussions concernant l’avenir du pilote français. Il précise notamment que plusieurs équipes travaillent actuellement sur ce dossier. « Ça reste du business mais tout le monde est dans une approche positive. Trois ou quatre équipes sont impliquées dans ces discussions et tout le monde travaille ensemble ».

« Ce serait une progression de rejoindre Alpine »