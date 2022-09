Formule 1

F1 : Les moments forts du Grand Prix de Singapour

Après trois semaines de pause, la Formule 1 est de retour ce week-end à l’occasion du Grand Prix de Singapour. En raison de la pandémie de Covid-19, c’est la première fois depuis deux ans que les pilotes s’élanceront sur le circuit de Marina Bay. Le Crashgate, Lewis Hamilton, Ferrari… L’occasion de revenir sur les moments marquants qui ont eu lieu lors de ce GP.

Trois semaines après le Grand Prix d’Italie à Monza, la Formule 1 reprend ses droits ce week-end pour le GP de Singapour. En raison de la pandémie de Covid-19, cela fait maintenant deux ans qu’une course n’avait pas eu lieu sur le circuit de Marina Bay, théâtre de nombreux faits marquants. Comment ne pas penser au fameux Crashgate, en 2008, impliquant Fernando Alonso.

2008, le Crashgate

Alors qu’il partait de la 15e position sur la grille, l’Espagnol s’était arrêté avant tout le monde, lors du 13e tour, afin de changer ses pneus. Quelques instants plus tard, son coéquipier, Nelson Piquet Jr est impliqué dans un accident. La voiture de sécurité fait alors son entrée et la voie des stands est fermée. Plusieurs erreurs sont commises par les autres pilotes, ce qui permet à Fernando Alonso de s’emparer de la première place et de remporter ce Grand Prix. Le Brésilien confiera plus tard à la FIA qu’il s’agissait en réalité d’une consigne de son équipe.

2012 et 2017, deux années contrastées pour Hamilton

Lewis Hamilton s’est souvent illustré sur le circuit de Marina Bay. D’abord en 2012, lorsqu’il était deuxième au classement général, avec 37 points de retard sur Fernando Alonso. Alors chez McLaren, le Britannique, victime de nombreux abandons cette saison, doit à nouveau jeter l’éponge. Peut-être celui de trop, puisque quelques jours plus tard, Mercedes annonçait son arrivée. En 2017, alors qu’il ne compte que trois points d’avance sur Sebastian Vettel, ce dernier se rend coupable d’un accrochage avec Max Verstappen et Kimi Räikkönen. L'Allemand offre ainsi la première place à Lewis Hamilton, qui sera finalement sacré champion du monde.

2019, la colère de Leclerc