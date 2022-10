Formule 1

F1 : Daniel Ricciardo lâche une bombe pour 2023

Publié le 8 octobre 2022 à 18h35

Hugo Chirossel

Alors que Pierre Gasly rejoindra officiellement Alpine la saison prochaine, Daniel Ricciardo de son côté n’a toujours pas de baquet pour 2023. Il sera remplacé par Oscar Piastri chez McLaren et il ne lui reste donc que très peu d’options. Dans ces conditions, l’Australien a pris une décision radicale : il va faire une pause d’un an, avant d’essayer de revenir en Formule 1 en 2024.

Après des semaines d’attente, c’est désormais officiel : Pierre Gasly évoluera chez Alpine à partir de la saison prochaine. Le Français sera donc associé à son compatriote Esteban Ocon, prenant ainsi la succession de Fernando Alonso, qui de son côté rejoindra Aston Martin. Pour remplacer Pierre Gasly, AlphaTauri a misé sur Nyck de Vries, il ne reste donc maintenant que très peu de baquets encore libres pour 2023.

F1 : Red Bull, Alpine… Voilà les coulisses du feuilleton Gasly https://t.co/30OOJrq46Q pic.twitter.com/Si7m7jmGl8 — le10sport (@le10sport) October 8, 2022

Ricciardo remplacé par Piastri

Certains pilotes sont encore dans le flou concernant leur avenir. C’était notamment le cas de Daniel Ricciardo, qui quittera McLaren dans quelques mois. L’écurie britannique a décidé de miser sur le jeune Oscar Piastri pour la saison prochaine. Le pilote australien âgé de 33 ans avait récemment confié qu’il réfléchissait à la possibilité de prendre une année sabbatique, avant de revenir plus fort l’année prochaine. Il semble avoir fait son choix, puisqu’il a annoncé, en marge du Grand Prix du Japon, qu’il ne serait pas sur la grille en 2023.

« Je vais essayer de me préparer pour 2024 »