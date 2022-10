Formule 1

F1 : La mise au point de Gasly sur ses relations avec Ocon

Publié le 8 octobre 2022 à 10h35

Thibault Morlain

L’officialisation est tombée il y a quelques heures, Pierre Gasly rejoindra Alpine à partir de 2023. Le Français fera alors la paire avec Esteban Ocon. Forcément, la question est de savoir quelle est la relation entre les deux compatriotes. Alors que quelques tensions ont été rapportées, Gasly a tenu à faire le point à ce sujet.

Si Pierre Gasly va donc terminer la saison de Formule 1 en tant que pilote AlphaTauri, la saison prochaine, c’est au volant d’une Alpine qu’on verra le Français. En effet, au terme d’un long feuilleton, l’issue a été dévoilée récemment : Gasly va remplacer Fernando Alonso au sein de l’écurie française à partir de 2023. A cette occasion, il deviendra le coéquipier d’Esteban Ocon. Les deux feront la paire. Mais quid de leur relation ? Selon les derniers échos, il était expliqué que cela était tendu.

« Comme je vous l'ai déjà dit, on a changé. On a grandi »

A l’occasion d’un entretien accordé à L’Equipe , Pierre Gasly s’est livré sur ses relations avec Esteban Ocon. Le futur pilote Alpine a alors expliqué : « Une manière d’apaiser les tensions entre nous ? Je l'espère. Comme je vous l'ai déjà dit, on a changé. On a grandi. Cela fait vingt ans qu'on se connaît. Il était là lorsque j'ai tourné pour la première fois en karting. Mais on a tous les deux mûri. Les enfants sont devenus des adolescents puis de jeunes adultes. Aujourd'hui, à 26 ans, on est devenus des hommes. Nous sommes beaucoup plus responsables. Je crois que cela va être vraiment particulier. Malgré nos vingt ans ensemble, c'est la première fois qu'on va vraiment avoir l'occasion de rouler ensemble. Dans les catégories inférieures, on avait pris des voies différentes. Là, en étant équipiers, on va pouvoir à nouveau passer du temps ensemble. Et j'espère qu'on va pouvoir renouer notre amitié. Ce n'est pas quelque chose qui m'inquiète. Je sais que le respect est là ».

