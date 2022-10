Formule 1

F1 : A peine parti, Vettel veut déjà revenir

Publié le 17 octobre 2022 à 02h10

Arnaud De Kanel

Alors qu'il prendra sa retraite à la fin de la saison, Sebastian Vettel n'exclut pas un retour dès l'an prochain ! En effet, l'Allemand apprécie particulièrement le Grand Prix du Japon et ne serait pas contre l'idée d'effectuer une pige d'un week-end à Suzuka pour ses derniers tours de piste en Formule 1.

Après 16 saisons dans le paddock, Sebastien Vettel tirera sa révérence après le Grand Prix d'Abu Dahbi. Mais l'Allemand pense déjà à revenir dès la saison prochaine à un endroit bien précis. En effet, il adore le circuit de Suzuka où il a triomphé à 4 reprises, et émet l'idée d'effectuer son retour si un pilote titulaire venait à tomber malade et manquerait le week-end de course.

«Qui sait ce que l’avenir nous réserve»

Avant le Grand Prix du Japon qui s'est tenu le week-end dernier, Sebastian Vettel ne voulait pas fermer définitivement la page et laissait entrevoir un retour à Suzuka l'an prochain, malgré sa retraite. « Je suppose qu’ils (les séries japonaises de Super GT ou de Super Formula) courent aussi à Suzuka. Je ne sais pas, il ne faut jamais dire jamais. C’est un grand circuit pour de très nombreuses raisons et qui sait ce que l’avenir nous réserve. Je ne sais pas. Évidemment, j’adore conduire et sur ce tracé, je me suis toujours senti très vivant et la passion est très forte ici » a-t-il confié dans des propos rapportés par Ouest-France . Il a même sa petite idée en tête...

«Peut-être que l’un de ces gars se sentira un peu malade»