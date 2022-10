Formule 1

F1 : Le terrible constat de Vettel avant sa retraite

Publié le 12 octobre 2022 à 20h35

Pierrick Levallet

À l’issue de la saison 2022, Sebastian Vettel mettra un terme à sa carrière. Après 15 ans passés sur les circuits de la F1, le pilote d’Aston Martin va tirer sa révérence. Et malgré son énorme palmarès et ses quatre titres de champions du monde, l’Allemand estime qu’il ne restera pas dans les mémoires éternellement.

Après une carrière longue de 15 ans, Sebastian Vettel a officialisé qu’il allait prendre sa retraite à l’issue de la saison. L’Allemand disputera donc sa dernière course à Abu Dhabi en novembre prochain et terminera son aventure dans le monde de la F1. En 15 ans, Sebastian Vettel s’est construit l’un des plus beaux palmarès de la discipline et a glané quatre titres de champions du monde entre 2010 et 2013. Toutefois, le pilote d'Aston Martin estime qu’il y aura un moment où on ne se souviendra plus de lui dans l’Histoire.

Driver of the day..Seb Vettel dit au revoir à Suzuka…waouw…#rtbfsport #JapaneseGP pic.twitter.com/DfTFC013mb — VIGNERON GAETAN (@VIGNERONGAETAN) October 9, 2022

«Il viendra probablement un moment où personne ne se souviendra de moi»

« Une fois, quelqu’un m’a dit : ‘On ne se souviendra de vous que jusqu’à la mort de la dernière personne qui se souviendra de vous. Permettez-moi de dire les choses ainsi : le Royaume-Uni a un nouveau roi, mais ce n’est pas le premier roi Charles - il y en a eu deux autres avant lui. Vous vous souvenez d’eux ? Probablement pas. Il y a une limite. Il viendra probablement un moment où personne ne se souviendra de moi. Rien ne dure éternellement » avoue Sebastian Vettel dans des propos rapportés par F1 Only .

«Peu m’importe comment on se souvient de moi»