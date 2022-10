Formule 1

F1 : Après son coup de gueule, Gasly reçoit un soutien de taille

Publié le 11 octobre 2022 à 20h35

Pierrick Levallet

Ce dimanche, Pierre Gasly a évité le pire au Grand Prix du Japon. Le Français a failli heurter de plein fouet une grue déployée par la FIA après le crash de Carlos Sainz Jr. Pierre Gasly n’a alors pas manqué de pousser un coup de gueule auprès de son équipe. Et il a trouvé du soutien auprès d’autres pilotes.

Ce dimanche à Suzuka, Pierre Gasly a frôlé la catastrophe. Après le crash de Carlos Sainz Jr, la FIA a déployé le drapeau rouge et a envoyé une grue sur la piste. Sauf qu'avec les conditions météorologiques, la visibilité était considérablement réduite et Pierre Gasly a failli la percuter de plein fouet. « Mon Dieu - qu’est-ce que c’est ? - quel est ce tracteur ? C’est quoi ce tracteur en piste ? Je suis passé à côté, genre… C’est intolérable ! Que s’est-il passé ? Je n’arrive pas à y croire... » a-t-il alors pesté dans sa radio. Une fois de retour au garage, le pilote d’AlphaTauri a ajouté : « J’aurais pu être tué, bordel ! » Mais malgré cet incident, Pierre Gasly a tout de même écopé de 20 secondes pénalité pour avoir dépassé les 200km/h réglementaires.

Pour Alonso, il n’y a «aucune raison de blâmer Pierre»

Fernando Alonso n’a alors pas manqué de soutenir Pierre Gasly après ces événements. « Je soutiens totalement Pierre. Nous sommes dans la voiture, nous savons à quelle vitesse nous allons, et nous savons si nous sommes en contrôle ou non. Ce à quoi nous ne nous attendons pas, c’est de voir un tracteur sur le circuit, il n’y a donc aucune raison de blâmer Pierre » a lancé le pilote d’Alpine dans des propos rapportés par NextGen-Auto .

Russell monte aussi au créneau pour Gasly