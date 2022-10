Formule 1

F1 : Red Bull, Pérez... Après son sacre, Verstappen annonce la couleur pour le reste de la saison

Publié le 11 octobre 2022 à 16h35

Hugo Chirossel

Alors qu’il vient de remporter son deuxième titre de champion du monde consécutif, Max Verstappen a encore de grandes ambitions pour les quatre derniers Grand Prix de la saison. Red Bull est premier au classement constructeur et le Néerlandais compte bien sécuriser cette place. Il souhaite également que son coéquipier, Sergio Pérez, termine deuxième du classement des pilotes, ce qui serait une première pour l’écurie autrichienne.

Dans la confusion la plus totale, Max Verstappen a remporté son deuxième titre de champion du monde d’affilée. Si le sacre du Néerlandais ne faisait plus aucun doute, il a fallu que Charles Leclerc écope d’une pénalité de 5 secondes pour lui permettre de l’emporter dès le Grand Prix du Japon à Suzuka dimanche dernier. Il rejoint ainsi le cercle fermé des doubles tenant du titre, comme Fernando Alonso, Mika Häkkinen ou bien Jim Clark.

Le titre constructeur, prochain objectif de Red Bull

Quand bien même, il reste quatre courses à disputer d’ici à la fin de la saison et Max Verstappen a encore d’autres objectifs en tête. En effet, Red Bull est également premier au classement constructeur et compte 165 points d’avance sur Ferrari, deuxième. Une place que le Néerlandais veut à tout prix conserver, comme il l’a confié dans des propos relayés par Nextgen-Auto : « Nous menons les constructeurs, donc nous voulons vraiment nous concentrer là-dessus et essayer de sécuriser cela . »

« Nous aimerions finir sur un triplé au championnat »