Formule 1

F1 : Dans le flou au Japon, Red Bull savoure le titre de Verstappen

Publié le 10 octobre 2022 à 06h35

La rédaction

Après un Grand Prix du Japon mouvementé, Max Verstappen a été sacré Champion du monde. Après un départ retardé, le drapeau rouge a notamment été brandi très rapidement dans la course après le crash de Carlos Sainz Jr. Mais alors que le Grand Prix ne s’est pas déroulé dans sa totalité, les points ont tout de même été tous attribués aux pilotes, ce qui offre donc le sacre pour Max Verstappen. Le directeur de Red Bull souhaite donc savourer ce nouveau titre.

Pour la deuxième année consécutive, Max Verstappen est sacré Champion du monde après le Grand Prix du Japon. Un titre assez surprenant au vu des circonstances. Après un drapeau rouge brandi très rapidement, la course n’a d’ailleurs pas pu aller jusqu’au bout. Elle n’a d’ailleurs pas atteint les 75% de la distance parcourue, mais les points ont tout de même été attribués. Surpris, le directeur de Red Bull s’est exprimé sur cette décision dans des propos relayés par MotorSport .

F1 - GP du Japon : Mis en danger, Pierre Gasly s’en prend à la FIA https://t.co/QyM6pnp0C5 pic.twitter.com/j6l9pjJgOQ — le10sport (@le10sport) October 9, 2022

« Je pense qu’il s’agit d’une erreur qui n’a pas été incluse suite aux problèmes de Spa »

Alors que tous les points ont été attribués aux pilotes malgré le fait que la distance parcourue était de moins de 75 %, Christian Horner estime que cette décision peut être une erreur. « Je pense qu’il s’agit d’une erreur qui n’a pas été incluse suite aux problèmes de Spa l’année dernière, et les règlements n’ont manifestement pas été suffisamment remaniés. ».

« Vous pouviez voir la surprise au sein de l’équipe, mais elle était merveilleuse. »