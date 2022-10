Formule 1

F1 - GP du Japon : Agacés, Verstappen et Leclerc interpellent la FIA

Publié le 9 octobre 2022 à 20h35 - mis à jour le 9 octobre 2022 à 20h38

Ce dimanche se déroulait le Grand Prix du Japon. Max Verstappen a remporté la course et a donc décroché son deuxième titre consécutif de Champion du Monde. Mais tout ne s’est pas passé comme prévu. Une grue était présente sur la piste et Pierre Gasly aurait pu la percuter. Juste après la course, Max Verstappen et Charles Leclerc ont évoqué cet incident.

Le Grand Prix du Japon a réservé beaucoup de surprise. Après le crash de Carlos Sainz, la course avait été neutralisée avant d’être relancée tardivement. Alors qu’une grue était présente sur la piste, Pierre Gasly aurait pu la percuter. Un événement qui refait penser au drame de Jules Bianchi il y a maintenant 8 ans. Charles Leclerc a notamment voulu rappeler les faits.

« Bien sûr, quelque chose s’est passé en 2014 »

Durant la course, Pierre Gasly aurait pu percuter de plein fouet une grue présente sur la piste. Une image qui a fait repenser le décès de Jules Bianchi en 2014 sur ce même circuit, comme l'indiquait Charles Leclerc juste après la course, dans des propos relayés par MotorSport . « On ne devrait pas voir ce genre de choses. Bien sûr, quelque chose s’est passé en 2014, nous le savons tous et je pense que nous devrions tous en tirer des leçons. Donc oui, Max l’a très bien dit. Une fois que vous êtes premier, c’est en fait assez bien, mais une fois que vous êtes derrière, vous ne voyez rien. Et dès que vous essayez d’avoir un peu plus de visibilité, vous pouvez être surpris par la présence d’une grue au milieu de la piste. »

« Je suis arrivé le premier et j’ai vu la grue »