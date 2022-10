Formule 1

F1 : Hamilton, Leclerc... Ils rendent hommage à Verstappen après son titre

Publié le 9 octobre 2022 à 16h35

Arnaud De Kanel

Avec sa victoire à Suzuka, Max Verstappen a fait coup double en s'adjugeant le titre de champion du monde. Le pilote Red Bull a écrasé la concurrence tout au long de la saison. Cette démonstration de force a été salué par l'ensemble du paddock, notamment par Lewis Hamilton et Charles Leclerc.

Au terme d'un Grand Prix du Japon qui aurait pu virer au drame, Max Verstappen a remporté son deuxième titre de champion du monde. Lui qui ne s'attendait pas à l'être dès l'issue de la course à Suzuka puisque la direction n'aurait pas du donner l'entièreté des points, a été salué par ses pairs dans le paddock.

F1 : Double champion du monde, Verstappen entre dans la légende https://t.co/geiKlmKWVj pic.twitter.com/RoilOflcJG — le10sport (@le10sport) October 9, 2022

Hamilton félicite Verstappen

Cinquième à l'arrivée à Suzuka et bien trop loin cette saison pour titiller Max Verstappen, Lewis Hamilton a tenu à féliciter son rival de la saison précédente avec qui il avait bataillé jusqu'à la dernière course. « Félicitations à Max. Je pense que pour nous, nous savons quels sont les problèmes avec cette voiture. Je crois qu’en tant qu’équipe, nous ne sommes pas passés de champions du monde à ne plus pouvoir construire une bonne voiture d’un coup. Je n’ai aucun doute que nous allons construire une meilleure F1 l’année prochaine. Que nous corrigions ou non les problèmes de cette année, nous le saurons quand nous y serons » a-t-il confié dans des propos relayés par Nextgen-Auto .

Leclerc s'y attendait

Même son de cloche pour son plus grand adversaire cette saison. En effet, Charles Leclerc s'est montré très fair-play : « Bravo à Max pour son deuxième titre mondial, et nous continuerons à tout donner jusqu’à la fin. C’est frustrant aujourd’hui, le rythme n’était pas là après quelques tours, mais c’est comme ça. Le titre de Max cette année n’était qu’une question de temps, nous nous y attendions et nous devons utiliser ces prochaines courses pour devenir une meilleure équipe et avoir une chance l’an prochain. »

