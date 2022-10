Formule 1

F1 : Un deuxième sacre mondial de Verstappen ? Red Bull répond

Publié le 8 octobre 2022 à 02h35

La rédaction

Ce week-end aura lieu le Grand Prix de Suzuka, une nouvelle occasion pour Max Verstappen de remporter un deuxième titre de champion du monde. Présent au Japon, Christian Horner s’est exprimé à ce sujet et ne cache pas son envie de voir son pilote remporter une nouvelle fois le titre.

Ce week-end, Max Verstappen tentera pour la seconde fois d’assurer son titre de champion du monde. Après une première tentative ratée la semaine dernière à Singapour, le pilote espèrera donc remporter son deuxième titre lors du Grand Prix de Suzuka. Dans des propos relayés par MotorSport , Christian Horner s’est exprimé sur cette possibilité de voir son protégé s’offrir un nouveau sacre.

« C’est un grand weekend pour Max »

Présent à Suzuka, Christian Horner, directeur de l’écurie RedBull, s’est exprimé sur le week-end à venir. Le Grand Prix sera une course importante pour Max Verstappen et le directeur de RedBull espère voir le pilote néerlandais remporter le titre. « Peut-être ! C’est un grand weekend pour Max et pour nous, » annonce Christian Horner avant d’ajouter s’être concentré sur le possible titre de Verstappen. « C’est davantage une possibilité qu’une probabilité, mais il a effectivement une nouvelle balle de match. C’est donc ce sur quoi nous sommes concentrés. »

« Nous sommes heureux d’être là où nous sommes »