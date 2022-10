Formule 1

F1 - GP du Japon : Mis en danger, Pierre Gasly s’en prend à la FIA

Alors que le départ du Grand Prix du Japon a été retardé à cause des conditions climatiques, le drapeau rouge avait très rapidement été brandi suite au crash de Carlos Sainz. Mais d’autres pilotes étaient encore sur la piste, dont Pierre Gasly qui a d’ailleurs frôlé un nouveau drame à Suzuka. Le pilote français n’avait pas pu cacher sa colère au moment des faits.

On a failli vivre un nouveau drame à Suzuka ce dimanche. Alors que le départ du Grand Prix avait déjà été retardé à cause des conditions climatiques. Très rapidement, le drapeau rouge avait été brandi après le crash de Carlos Sainz Jr. La FIA avait donc décidé d’envoyer une grue sur la piste. Mais alors que la visibilité était faible, Pierre Gasly aurait pu percuter l’engin, ce qui a provoqué la terrible colère du pilote français.

Glad to go home safe tonight. For the respect of Jules, all his family and for our safety and the one of the marshals, there should never be any tractor nor marshals on track in such conditions with such poor visibility. Period.