F1 - GP du Japon : Verstappen champion du monde, scène surréaliste à Suzuka

Publié le 9 octobre 2022 à 14h35

Arnaud De Kanel

Pour la deuxième année consécutive, Max Verstappen est champion du monde de Formule 1. Mais ce dimanche à Suzuka, c'est à la surprise générale que le Néerlandais a appris la nouvelle. Malgré sa victoire, il ne devait recevoir que la moitié des points et donc attendre le Grand Prix des Etats-Unis pour être titré. Ce sacre a provoqué des scènes surréalistes.

Le Grand Prix du Japon a réservé son lot de surprises ce dimanche. Avec l'accident de Carlos Sainz dès le deuxième tour, tout a basculé. La course a été neutralisée avant d'être relancée plus tard dans la matinée. Max Verstappen a conservé son avantage sur Charles Leclerc et a triomphé pour la première fois de sa carrière à Suzuka. Cette victoire ne devait pas lui attribuer le titre étant donné que la moitié des points seulement allait être distribuée. La FIA a fait faux bond et à la surprise générale, le speaker a annoncé Verstappen champion du monde.

L'annonce de titre de champion du monde la plus bizarre de l'histoire 😭🏆#JapaneseGP 🇯🇵 pic.twitter.com/9RRAk7MDeN — CANAL+ F1® (@CanalplusF1) October 9, 2022

Des scènes surréalistes

Dans l'incompréhension la plus totale, le speaker décide d'appeler Max Verstappen. Le pilote Red Bull prend le micro et le commentateur lui annonce qu'il est champion du monde suite à la pénalité de 5 secondes de Charles Leclerc qui lui coûte sa deuxième place. Dans le paddock, c'est la stupéfaction. Personne ne comprend pourquoi Verstappen est champion car le règlement stipule qu'en cas de Grand Prix disputé en dessous de 50% de son intégralité, les pilotes ne recevront pas l'entièreté des points. Or, la FIA en a décidé autrement ce dimanche et rien n'a été divisé. Il faut dire que le règlement précise que si la course n'est pas arrêtée par un drapeau rouge, la totalité des points peuvent être attribués. Ce qui a donc été le cas à Suzuka. Après l'annonce du speaker, Max Verstappen n'avait visiblement toujours pas compris puisqu'il se demandait encore aux côtés de Charles Leclerc et Sergio Perez dans la cool-room s'il était bien champion. Hallucinant.

Incroyable ! Max Verstappen n'avait pas compris qu'il était champion du monde ! 🏆(Et nous non plus) 😭#JapaneseGP 🇯🇵 pic.twitter.com/3irvibVB6b — CANAL+ F1® (@CanalplusF1) October 9, 2022

Verstappen satisfait malgré tout