Formule 1

F1 : Après le sacre de Verstappen, une terrible nouvelle tombe pour Red Bull

Publié le 10 octobre 2022 à 20h35

Pierrick Levallet

Depuis quelques jours maintenant, Red Bull est tourmenté par une rumeur évoquant une violation du plafond budgétaire en 2021. Au lendemain du sacre de Max Verstappen au Japon après sa victoire au Grand Prix de Suzuka, la FIA a livré son verdict. Et l’écurie autrichienne est bien en infraction, malgré l’assurance que Red Bull affichait ces derniers jours.

Ce dimanche, Max Verstappen a remporté le Grand Prix du Japon et a donc été sacré champion du monde pour la deuxième année consécutive. Le Néerlandais a livré une excellente course et s'est imposé devant Sergio Pérez et Charles Leclerc. Mais la joie de Red Bull a été de courte durée. Depuis quelques jours, l’écurie autrichienne est soupçonnée d’avoir dépassé le plafond budgétaire fixé à 145M€ en 2021. La rumeur n’avait d’ailleurs pas manqué de faire jaser dans le paddock, puisque Mercedes et Ferrari s’en sont pris frontalement à Red Bull. Naturellement, Christian Horner et son équipe ont tout démenti en bloc en attendant le verdict de la FIA. Et ce dernier est enfin tombé.

Red Bull bien en infraction

Dans son communiqué publié ce lundi, la FIA affirme que deux écuries, Aston Martin et Red Bull, sont en infraction concernant le plafond budgétaire. « L’équipe de Formule 1 Aston Martin Aramco Cognizant est considérée comme étant en infraction procédurale avec le règlement financier. Oracle Red Bull Racing est considéré comme étant en infraction procédurale et mineure de la réglementation financière » peut-on y lire.

La sanction n’est pas encore connue