Formule 1

F1 : Champion du monde, Verstappen annonce la couleur pour la saison prochaine

Publié le 10 octobre 2022 à 10h35

Arnaud De Kanel

Tout juste auréolé d'un second titre de champion du monde consécutif après sa victoire lors du Grand Prix du Japon, Max Verstappen est déjà tourné sur la saison prochaine. Le Néerlandais évoque quelques craintes à ce sujet car le calendrier sera plus riche que cette année et émet certaines réserves sur la conservation de son titre.

Auteur d'une nouvelle démonstration ce dimanche à Suzuka, Max Verstappen a fait coup double en s'adjugeant le Grand Prix du Japon et le titre de champion du monde. Désormais, les regards sont braqués sur la saison 2023 qui sera différente à bien des égards de cette année. Le pilote Red Bull sera attendu au tournant et il ne part pas si confiant que cela.

« Probablement que les gens attendent un peu plus de moi »

Dans des propos rapportés par Nextgen-Auto , Max Verstappen sait que les projecteurs seront braqués sur lui en 2023 : « Ce deuxième titre m'ajoute une pression supplémentaire ? Oui, je veux dire, bien sûr, probablement que les gens attendent un peu plus de vous. Mais au final, pour moi, ça ne change pas vraiment. C’est juste que vous vous regardez toujours et vous vous dites, qu’est-ce que vous pouvez faire de mieux, non ? Je n’estime pas nécessairement être devenu un pilote plus rapide, car je ne pense pas qu’à ce stade de votre carrière, vous trouviez soudainement un dixième ou deux dixièmes dans votre pilotage. »

« Ce sera difficile »

C'est d'ailleurs à la question de la conservation de ce titre mondial qu'a tenté de répondre Max Verstappen. Il affiche moins de sérénité. « Si je ferais mieux l'an prochain ? C’est une année très spéciale, et il sera très difficile, je pense, à l’avenir, de l’égaler – de mon côté aussi. Ce sera difficile. Vous regardez toujours en arrière sur une année, et vous vous dites, qu’est-ce que je peux faire de mieux ? Et je pense que vous essayez toujours d’être un pilote plus complet. Mais vous n’êtes pas un robot, vous faites des erreurs, tout le monde fait des erreurs. Mais il s’agit d’essayer de minimiser ça et de minimiser les risques aussi dans certaines situations. Et oui, parfois ça marche un peu mieux que d’autres fois. Cette année, ça a très bien fonctionné » a-t-il confié.

« La saison va être longue »