Formule 1

F1 : Double champion du monde, Verstappen entre dans la légende

Publié le 9 octobre 2022 à 12h35

Arnaud De Kanel

Après un scénario hallucinant, Max Verstappen est officiellement champion du monde de Formule 1 pour la deuxième fois de sa carrière. Avec son triomphe à Suzuka, le pilote Red Bull rejoint là le cercle très fermé des doubles champions du monde. Une performance exceptionnelle pour le Néerlandais qui inscrit encore un peu plus son nom au panthéon du sport automobile.

Dans la confusion la plus totale, Max Verstappen a remporté un second titre de champion du monde consécutif. Après avoir dominé une course marquée par des décisions de la FIA très critiquables, le Néerlandais rejoint un cercle très fermé.

Verstappen triomphe à Suzuka

Rien ne s'est déroulé comme prévu au Grand Prix du Japon. Après le crash de Carlos Sainz, le restart a tardé en raison des conditions climatiques. Une fois que la voiture de sécurité s'est écartée, les fauves étaient lâchés en piste pour 40 minutes de course. Très vite, Max Verstappen a creusé l'écart sur Charles Leclerc. Après 28 tours de piste, le pilote Red Bull a remporté le Grand Prix. Derrière lui, Sergio Perez a poussé Charles Leclerc à la faute. Le Monégasque n'a pas rendu sa position et a écopé de 5 secondes de pénalité, permettant ainsi au Mexicain de lui ravir la deuxième place. Sur le podium, le speaker annonce Max Verstappen champion du monde à la surprise générale alors que la moitié des points seulement aurait du être distribuée. Dans le flou, Verstappen est donc devenu double champion du monde.

MAX VERSTAPPENTWO-TIME WORLD CHAMPION!!!#2TheMax #F1 pic.twitter.com/eOlI6B6un1 — Formula 1 (@F1) October 9, 2022

Verstappen rejoint un cercle très fermé en F1

Grâce à cette seconde couronne mondiale consécutive, Max Verstappen est entré dans le clan des pilotes doubles champions du monde. Il inscrit son nom au panthéon de la Formule 1 et s'assoit désormais à la table de Fernando Alonso, Mika Häkkinen, Emerson Fittipaldi, Graham Hill, Jim Clark et Alberto Ascari.

Encore 10 pilotes devant Verstappen

Désormais, Max Verstappen doit regarder devant lui et faire mieux que deux titres de champion du monde. Il reste derrière les trois titres d'Ayrton Senna, Nelson Piquet, Niki Lauda, Jackie Stewart et Jack Brabham. Verstappen est encore plus loin d'Alain Prost et Sebastian Vettel, quadruples champions du monde, et de Juan Manuel Fangio et ses 5 couronnes. La tête du classement est toujours partagée par Lewis Hamilton et Michael Schumacher avec 7 sacres chacun. Nul doute que le pilote néerlandais a ce record en ligne de mire.