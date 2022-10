Formule 1

F1 - GP du Japon : Verstappen s'emballe après son nouveau titre mondial

Publié le 10 octobre 2022 à 02h35

La rédaction

Le Grand Prix du Japon aura été très mouvementé. Entre le retard du départ ou encore le drapeau rouge très rapide, la course aura connu de nombreux événements. Après son triomphe à Suzuka, Max Verstappen a une nouvelle fois été sacré champion du monde, notamment grâce à une erreur de Charles Leclerc. Quelque temps après son titre, le pilote a donné son ressenti.

Ce dimanche, Max Verstappen devait pour la deuxième fois consécutive dans des conditions assez surprenantes. Après des décisions de la FIA très critiquables, le pilote de chez Red Bull avait creusé l’écart au moment du restant et une faute de Charles Leclerc avait offert la deuxième place à Sergio Pérez, mais aussi le titre au Néerlandais.

F1 - GP du Japon : Agacés, Verstappen et Leclerc interpellent la FIA https://t.co/ncvzbFnPOA pic.twitter.com/cDJqnR9Jsl — le10sport (@le10sport) October 9, 2022

« Ce sont des émotions très différentes »

Dans des propos relayés par MotorSport , Max Verstappen était revenu sur son deuxième titre de Champion du Monde. Le pilote néerlandais a notamment comparé son sacre à celui de la saison dernière. « Oui, totalement. Je veux dire, ce sont des émotions très différentes, bien sûr. Mais aussi, c’est parce que la saison entière est très différente. Vous avez des voitures différentes, une façon de faire la course complètement différente. Et puis, aussi, le nombre de courses que nous avons gagnées n’est pas le même. »

« Nos victoires en 2022 sont toutes arrivées d’une manière différente »

Le pilote de chez Red Bull a notamment évoqué la différence de ses victoires entre 2021 et 2022. Il avoue que lors de la saison dernière, ses courses remportées dépendaient énormément des qualifications. « De plus, nos victoires en 2022 sont toutes arrivées d’une manière différente. Or l’année dernière, tout était vraiment dépendant des qualifications, et c’est comme ça que vous gagnez normalement une course. Maintenant, même avec quelques pénalités moteur, c’était possible de revenir à l’avant, c’était vraiment une année agréable. »

« Nous devons vraiment l’apprécier »