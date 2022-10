Formule 1

F1 - GP du Japon : En attendant Gasly, Ocon est aux anges

Publié le 10 octobre 2022 à 16h35

Arnaud De Kanel

La saison prochaine, Esteban Ocon aura un nouvel équipier chez Alpine en la personne de Pierre Gasly. Des retrouvailles tant attendues qui ont été officialisé durant le week-end du Grand Prix du Japon qui s'est déroulé à merveille pour le Français puisqu'il a franchi la ligne d'arrivée en 4ème position.

Marqué par la victoire et le titre de champion du monde de Max Verstappen, le Grand Prix du Japon a également été le théâtre d'un week-end merveilleux pour Alpine. Avec l'officialisation de l'arrivée de Pierre Gasly à compter de la saison 2023, l'écurie française est repassée devant McLaren au classement des constructeurs. Il n'en fallait pas moins pour qu'Esteban Ocon, excellent 4ème de la course, s'extasie.

F1 : Champion du monde, Verstappen annonce la couleur pour la saison prochaine https://t.co/kQUGn598ND pic.twitter.com/U6gkhGALtr — le10sport (@le10sport) October 10, 2022

« Le meilleur week-end de l'année »

Au vu des circonstances et de sa 4ème place à l'arrivée, Esteban Ocon est formel : « C'est le meilleur week-end de l'année. C'était vraiment difficile. Je regardais plus derrière moi que devant dans cette course. On savait que ce serait dur de maintenir les Mercedes derrière. Mais on l'a fait, alors je suis très, très heureux. Vu les conditions au départ, on ne pensait pas pouvoir marquer de points, mais au final, c'est une bonne journée pour nous. »

« C'était parfait »