Formule 1

F1 - GP du Japon : Critiquée, la FIA sort du silence

Publié le 10 octobre 2022 à 00h35

La rédaction

Ce dimanche se déroulait le Grand Prix du Japon à Suzuka. Une course qui aura connu de nombreux rebondissements. Après un retard du départ à cause des conditions climatiques, le drapeau rouge avait été brandi très rapidement après le crash de Carlos Sainz. À la suite de cet accident, une grue avait été envoyée sur la piste pour dégager la monoplace. Une décision qui n’est pas passée par les pilotes et qui ne se sont pas gênés de montrer leur colère. La FIA avait décidé de leur répondre.

Le Grand Prix du Japon aura été très mouvementé ce dimanche. Le départ avait été retardé à cause des conditions météorologiques très critiques. Très rapidement après le début de la course, Carlos Sainz Jr a eu un accident qui a dû faire rentrer une grue sur la piste pour dégager la monoplace. Une décision qui avait rendu fou de rage les pilotes.

« On ne devrait pas voir ce genre de choses »

Juste après la course, Charles Leclerc avait exprimé sa colère quant à la décision de la FIA de laisser entre une grue sur la piste. Il était notamment revenu sur le drame de Jules Bianchi qui avait eu lieu sur ce même circuit en 2014. « On ne devrait pas voir ce genre de choses. Bien sûr, quelque chose s’est passé en 2014, nous le savons tous et je pense que nous devrions tous en tirer des leçons. » déclarait le pilote de Ferrari dans des propos relayés par MotorSport . Pierre Gasly, qui avait lui évité de peu la grue, avait explosé de rage dans sa radio. « Mon Dieu – qu’est-ce que c’est ? – quel est ce tracteur ? C’est quoi ce tracteur en piste ? Je suis passé à côté, genre… C’est intolérable ! Que s’est-il passé ? Je n’arrive pas à y croire... » Il ajoutait un peu plus tard dans son garage : « J’aurais pu être tué, bordel ! ».

« La FIA a lancé une enquête approfondie »