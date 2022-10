Formule 1

F1 : Ocon, Alonso... L'énorme sortie d'Alpine sur l'arrivée de Pierre Gasly

Publié le 8 octobre 2022 à 20h35

La rédaction

Ce samedi, Alpine a officialisé la signature de Pierre Gasly pour la saison prochaine. Après plusieurs semaines de négociations, le feuilleton a pris fin. Alors que le pilote n’a pas pu cacher sa satisfaction à l'issue de cet accord, son nouveau directeur, Otmar Szafnauer, a lui aussi donné ses premières impressions.

Après l’annonce du départ de Fernando Alonso, Alpine était à la recherche de son remplaçant. Ce samedi, l’écurie française a enfin trouvé preneur et a officialisé la venue de Pierre Gasly pour la saison prochaine. Dans des propos relayés par MotorSport , Otmar Szafnauer s’est exprimé sur l’arrivée du pilote français.

F1 : Red Bull, Alpine… Voilà les coulisses du feuilleton Gasly https://t.co/30OOJrq46Q pic.twitter.com/Si7m7jmGl8 — le10sport (@le10sport) October 8, 2022

« C’est un sentiment incroyable que ça se produise »

Présent à Suzuka, Otmar Szafnauer a expliqué que le recrutement de Pierre Gasly et compte sur expérience. « Nous avons engagé Pierre parce qu’il est expérimenté et rapide et c’est quelque chose de très important pour l’équipe. Il était en haut de notre liste, mais nous ne savions pas s’il serait disponible. Nous avons donc en quelque sorte dû le rendre disponible, et c’est un sentiment incroyable que ça se produise. »

« Nous avons un excellent duo de pilotes pour l’année prochaine »

Le directeur d’Alpine n’a pas pu cacher sa satisfaction concernant son futur duo de pilotes Il a notamment évoqué le souhait de fournir une bonne voiture à Pierre Gasly et Esteban Ocon. « Nous avons un excellent duo de pilotes pour l’année prochaine, nous devons maintenant leur fournir une voiture capable de mettre en avant leur talent, puis nous pouvons désormais nous concentrer sur notre objectif de cette fin de saison : la quatrième place au championnat des constructeurs. »

« Je les vois donc tous les deux comme faisant partie de notre projet »