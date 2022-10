Formule 1

F1 : Alonso pousse un énorme coup de gueule, Alpine lui répond cash

Publié le 9 octobre 2022 à 04h35

La rédaction

Il y a quelques jours, Fernando Alonso lançait un énorme coup de gueule quant à la fiabilité de l’Alpine Renault A522 cette saison. Mécontent des performances de la monoplace, le pilote espagnol accusait Alpine de lui avoir fait perdre 60 points. Le directeur de l’écurie française s’est exprimé sur les propos de Fernando Alonso.

Alors que Fernando Alonso quittera Alpine à l’issue de la saison pour rejoindre Aston Martin, le pilote espagnol ne cachait pas sa frustration quant à la performance de la monoplace. Il appuie notamment sur le fait que la mauvaise fiabilité de l’Alpine Renault A522 lui aurait fait perdre 60 points cette saison. Dans des propos relayés par MotorSport , le PDG d’Alpine est revenu sur les dernières déclarations de l’Espagnol.

« Il est inacceptable de perdre tant de points à cause de ces problèmes »

Après cette sortie surprenante de Fernando Alonso, Laurent Rosso, PDG d’Alpine, est revenu sur les déclarations du pilote. Il avoue comprendre la frustration de l’Espagnol. « Je suis d’accord : il est inacceptable de perdre tant de points à cause de ces problèmes, c’est tout à fait juste. À ce stade de la saison, nous ne pouvons pas nous satisfaire de ces problèmes. Au début de l’année, on peut l’admettre, c’est la vie, mais maintenant on peut se mettre en colère. Je comprends sa frustration. »

« Fernando devrait en fait avoir au moins 20 ou 30 points de plus »

Alors que Fernando Alonso accusait Alpine de lui avoir fait perdre 60 points, Laurent Rossi estime que le pilote en rajoute un peu. Le PDG de l’écurie française confirme pour autant que les problèmes de la monoplace ont fait perdre quelques points. « Je ne pense pas que ce soit vraiment 60 points que Fernando a perdus, car 20 ou 30 points ont été gagnés à cause des problèmes des autres, donc Fernando devrait en fait avoir au moins 20 ou 30 points de plus. Au début, nous avons perdu des points pour une autre raison : la voiture, le moteur... ils étaient neufs. Nous avons terminé le développement très tard, juste avant les essais de Barcelone, mais cela a bien fonctionné car la voiture est plus rapide grâce à ces semaines supplémentaires de développement. Mais nous ne pouvions pas tout valider, et c’est pour cela qu’au début, il y avait beaucoup de problèmes. »

« C’est ce qu’il ressent et ce n’est pas à moi d’en juger »