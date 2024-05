Mercato - PSG : Réunion au sommet pour le transfert d’un attaquant !

La rédaction

Avec le très probable départ de Kylian Mbappé pour le Real Madrid dans les semaines à venir, la direction du Paris-Saint Germain s’active en interne pour dégoter son futur remplaçant. C’est du côté de l’Italie que les Parisiens auraient trouvé chaussure à leur pied avec Khvicha Kvaratskhelia, l'attaquant de Naples.

La fin de l’histoire aurait pu être plus belle. Arrivé au Paris-Saint Germain en 2017, Kylian Mbappé n’aura pas réussi à remporter la première Ligue des Champions de l’histoire du club et quittera la capitale après une performance en demi-teinte contre le Borussia Dortmund. Si les supporters sont focalisés sur l’imminent départ de leur star, les Nasser Al-Khelaïfi et ses équipes ont déjà entamé des discussions avec Khvicha Kvaratskhelia, attaquant de Naples.

Une rencontre avec l’entourage du joueur

Annoncé dans le viseur du Paris-Saint Germain depuis plusieurs semaines, Khvicha Kvaratskhelia est bel pisté par les rouges et bleus. Fabrice Hawkins va même plus loin. Le journaliste de RMC Sport affirme que les dirigeants du PSG ont déjà rencontré l’entourage du Géorgien, sans donner davantage de détails sur les discussions entre les deux partis.

