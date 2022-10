Formule 1

F1 : Prost, Alesi... Avant Ocon et Gasly, les duos français qui ont marqué l'histoire

Publié le 11 octobre 2022 à 12h35

La rédaction

Après plusieurs semaines d’attente, la nouvelle est enfin tombée : Pierre Gasly rejoindra Alpine la saison prochaine. Avec Esteban Ocon, ils formeront donc un duo de pilotes français, une première depuis 1994. L’occasion de faire un retour sur les binômes tricolores qui ont évolué au sein de la même écurie en Formule 1.

À la recherche du remplaçant de Fernando Alonso, qui rejoindra Aston Martin la saison prochaine, Alpine a opté pour Pierre Gasly. Ce dernier évoluera donc la saison prochaine au côté d’Esteban Ocon. Ils formeront un duo de pilotes français, ce qui n’était plus arrivé depuis près de 30 ans en Formule 1. Il faut remonter à la saison 1994 pour retrouver le dernier binôme tricolore.

1994, Panis et Bernard

À l’époque, c’est Olivier Panis et Eric Bernard qui ont été associés chez Ligier. Un duo qui n’aura pas forcément porté ses fruits et le second nommé sera finalement remplacé par Johnny Herbert en cours de saison. Le Britannique disputera une seule course, avant qu’un autre Français n’arrive, Franck Lagorce. Ce dernier participera aux deux derniers Grand Prix de la saison et Ligier finira à la 6e place du classement constructeur, tandis qu’Olivier Panis pour sa part terminera 11e chez les pilotes.

1991, Prost et Alesi

Avant eux, Alain Prost et Jean Alesi avaient évolué en même temps chez Ferrari, en 1991. Mais la voiture de la Scuderia n’est pas compétitive et les deux hommes vivent une saison compliquée. Le quadruple champion du monde sera finalement remercié après avoir critiqué publiquement l’écurie : « Je n’ai jamais piloté une voiture aussi mauvaise. Un bon chauffeur de camion, avec de gros bras, aurait pu faire aussi bien que moi aujourd’hui », a lâché Alain Prost après le Grand Prix du Japon 1991.

1980, une succession de duos français

Plusieurs duos de pilotes français ont vu le jour dans les années 80. Tout d’abord Jacques Lafitte et Didier Pironi chez Ligier, une association qui permettra à l’écurie de décrocher la deuxième place du classement constructeur. En 1981 et 1982, Alain Prost et René Arnoux avaient permis à Renault de finir à la troisième place du classement. Le second nommé rejoindra Ferrari en 1983 où il retrouvera un autre Français, Patrick Tambay. Leur binôme permettra à la Scuderia de remporter le championnat constructeur. Aux premières heures de la Formule 1, en 1950, Maurice Trintigant et Robert Manzon avaient également été associés chez Gordini. Désormais, c’est à Pierre Gasly et Esteban Ocon de perpétuer la tradition des duos français en Formule 1. Les deux hommes ont même une particularité en plus : ils sont tous les deux Normands.