Formule 1

F1 : Schumacher, Red Bull... Cette énorme sortie sur Verstappen

Publié le 17 octobre 2022 à 00h35

Pierrick Levallet

Sacré champion pour la deuxième fois de sa carrière lors du Grand Prix du Japon, Max Verstappen a réalisé une grande saison. Le Néerlandais était presque intouchable et n’a laissé aucune chance à Charles Leclerc. D’ailleurs, Red Bull n’hésite pas à comparer son pilote de 25 ans à certains des meilleurs de l’histoire.

Presque intouchable cette saison, Max Verstappen a été couronné d’un deuxième titre de champion du monde bien avant la fin de la saison. Le pilote de Red Bull n’a laissé aucune chance à Charles Leclerc, qui s’est rapidement fait distancer à cause de ses problèmes de fiabilité avec sa Ferrari. Max Verstappen a tout pour être le prochain pilote qui dominera la F1, et être donc le successeur de Lewis Hamilton. D’ailleurs, Red Bull a une certitude au sujet du Néerlandais.

F1 : Perez en grand danger ? La réponse de Verstappen https://t.co/WRdDTVkyg9 pic.twitter.com/irCPlfRxcr — le10sport (@le10sport) October 16, 2022

Red Bull est convaincu que Verstappen «est le meilleur de tous les temps»

En effet, l’ancien pilote de F1 Johnny Herbert affirme dans des propos rapportés par NextGen Auto que l’écurie autrichienne considère Max Verstappen comme le meilleur de tous les temps : « Il a façonné toute cette équipe autour de lui, ils pensent et croient totalement qu’il est le meilleur de tous les temps. » D’après Red Bull, le Néerlandais devance de loin des pilotes comme Alain Prost, Lewis Hamilton, Ayrton Senna, Sebastian Vettel ou encore un certain Michael Schumacher.

Verstappen dans le même cas que Schumacher ?