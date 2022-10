Formule 1

F1 : Gasly, Ocon… Les raisons des tensions

Publié le 22 octobre 2022 à 12h35

Thibault Morlain

Au terme d’un long feuilleton, Alpine a fini par trouver le remplaçant de Fernando Alonso, qui rejoindra Aston Martin en 2023. Alors que plusieurs noms ont circulé, l’annonce est tombée et c’est Pierre Gasly qui rejoindre l’écurie française. L’actuel pilote AlphaTauri, sous contrat avec Red Bull, va ainsi ouvrir un nouveau chapitre de sa carrière. Gasly fera alors équipe avec Esteban Ocon, avec qui la relation n’était toutefois pas la meilleure dernière.

En 2023, la grille de départ en F1 va connaitre des changements par rapport à 2022. Et certains sont déjà connus. On va notamment retrouver Oscar Piastri chez McLaren, Fernando Alonso chez Aston Martin ou encore Pierre Gasly chez Alpine. En effet, le Français va changer d’écurie. Alors qu’il pilotait une AlphaTauri, celui qui était sous contrat avec Red Bull va donc rejoindre l’écurie française, faisant la paire avec Esteban Ocon. Et immédiatement, ce duo 100% n’a pas manqué de faire parler. La raison ? Les tensions qui existent depuis un certain temps maintenant entre Pierre Gasly et Esteban Ocon.

Des tensions qui datent…

En effet, alors qu’ils seront coéquipiers chez Alpine à compter de la saison 2023 de Formule 1, Pierre Gasly et Esteban Ocon sont loin d’être les meilleurs amis du monde. Des tensions qui remonteraient d’ailleurs à plusieurs années entre les deux pilotes français. Cela daterait de l’époque où ils n’étaient encore que pilote de karting. Gasly et Ocon se sont connus très tôt et étaient initialement de bons amis. Mais cela a basculé quand les enjeux sportifs et économiques, puisqu’il fallait chercher des sponsors pour financer leur saison, ont pris le dessus sur leur relation.

« La relation s’est malheureusement dégradée en karting… »