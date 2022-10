Formule 1

F1 : Mercedes lâche une grande annonce pour l'avenir de Lewis Hamilton

Publié le 22 octobre 2022 à 10h35

Arnaud De Kanel

A 37 ans, l'avenir de Lewis Hamilton suscite des discussions. Après son immense déception de la saison passée à Abu Dhabi où il avait laissé filer le titre à Max Verstappen, le Britannique avait tardé à prendre sa décision pour savoir s'il serait présent dans le paddock ou non. Pour la saison 2023, Mercedes a tranché.

Et si Lewis Hamilton décidait de prendre sa retraite à la fin de la saison ? Le Britannique n'a toujours pas gagné cette saison, une première depuis le début de sa carrière, et il est déjà âgé de 37 ans. Sebastian Vettel a pris la sage décision d'arrêter mais pour Hamilton, l'idée ne serait pas à l'ordre du jour. Il s'était déjà projeté sur la saison 2023 et Toto Wolff, directeur de l'écurie Mercedes, a fait son choix.

« J’espère vraiment que nous pourrons nous battre l’année prochaine »

Lewis Hamilton avait laissé sous-entendre qu'il serait sur les paddocks en 2023 lorsqu'il se projetait sur la prochaine saison. « J e suis ici depuis si longtemps, je sais combien de temps il faut pour changer les choses, je sais combien les processus sont longs, les décisions doivent être prises des mois à l’avance par rapport à la direction que l’on prend. Je dirais qu’avec la façon dont les règles sont, je sais que ça peut être difficile pour tout le monde. Tout le monde va devoir aller encore plus loin au cours des six prochains mois, et ça ne va pas être facile, mais je sens que tout le monde est à la hauteur du défi, à la hauteur de la tâche. J’espère que ce travail aura un meilleur impact sur notre direction, non seulement pour les courses restantes de cette année, mais aussi pour l’année prochaine, parce que je fais partie de ce gouvernail. J’espère vraiment que nous pourrons nous battre l’année prochaine, et nous devons juste en parler et travailler sur cela » avait-il déclaré. Une simple maladresse ou un aveu de taille ?

« Je n'ai pas peur de perdre Hamilton »