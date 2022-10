Formule 1

F1 - GP des États-Unis : Le programme à Austin

Publié le 21 octobre 2022 à 12h20

La Formule 1 est de retour sur le continent américain ce week-end à l'occasion du Grand Prix des Etats-Unis sur le légendaire circuit des Amériques d'Austin. Max Verstappen a tué le suspens à Suzuka il y a deux semaines où il a fait coup double, remportant à la fois la course et le championnat du monde. Néanmoins, Mercedes compte décrocher son premier succès de la saison et Ferrari veut également finir en beauté. Alors réservez votre dimanche soir.

Dix-neuvième étape de la saison en Formule 1 ce week-end à Austin pour le Grand Prix des Etats-Unis. Si Max Verstappen a mis fin aux débats à Suzuka, il n'est pas rassasié de victoires et lorgne sur le record de succès sur une seule et même saison. De son côté, Lewis Hamilton espère toujours remporter un Grand Prix, car une saison blanche serait une anomalie pour lui. Le décalage horaire est plutôt clément cette fois-ci et il faudra être devant son téléviseur en pleine soirée.

La F1 fait son retour à Austin 🇺🇸Le programme du #USGP ce week-end 🤓Et on vous offre un petit bonus : live Twitch 🟪 juste avant la 1ère séance d'essais pic.twitter.com/5LZ4xQsGqP — CANAL+ F1® (@CanalplusF1) October 19, 2022

Départ dimanche à 21h

Le paddock pose ses bagages sur le circuit des Amériques d'Austin après avoir terminé sa tournée asiatique il y a deux semaines au Japon. Sur le papier, plus grand chose à jouer, mis à part les places d'honneurs au classement des pilotes, et la bataille acharnée entre McLaren et Alpine pour la quatrième place du classement constructeurs. Le week-end de course débutera ce vendredi 21 octobre à 21h avec la première séance d'essais libres, suivie de la seconde, dans la nuit de vendredi à samedi, dès 00h. Les deux rendez-vous seront à suivre sur Canal+ Sport 360 . Samedi, la dernière séance d'essais libres débutera à 21h sur Canal+ Sport , avant que les choses sérieuses ne débutent avec les qualifications dans la nuit de samedi à dimanche, à partir de 00h. Enfin, le départ du Grand Prix sera donné ce dimanche 23 octobre à 21h, heure française, et il sera à suivre en intégralité sur Canal+ Sport 360 , mais également sur C8 . Au programme, 20 virages, 56 tours de 5,513 kilomètres chacun, pour un total de 308,405 kilomètres. A vos postes !

Le programme complet

- Vendredi 21 octobre



21h00 - 22h00 : Essais Libres 1

00h00 - 01h30 : Essais Libres 2



- Samedi 22 octobre



21h00 - 22h00 : Essais Libres 3

00h00 - 01h00 : Qualifications



- Dimanche 23 octobre



21h00 : Départ du Grand Prix