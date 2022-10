Formule 1

F1 : Un autre pilote français débarque dans le paddock

Pierre Gasly et Esteban Ocon ne seront pas les seuls pilotes français en piste ce week-end à Austin. En effet, Théo Pourchaire prendra part à la première séance d'essais libres, dans le cadre des essais jeunes pilotes obligatoires depuis le début de la saison. Il conduira l'Alfa Romeo de Valtteri Bottas.

Après deux saisons passées en Formule 2, Théo Pourchaire aura l'occasion d'effectuer ses premiers tours de piste en Formule 1 sur le circuit des Amériques à Austin. Cette opportunité s'offre à lui car les écuries ont l'obligation de faire des essais avec les jeunes pilotes. Il remplacera Valtteri Bottas au volant d'Alfa Romeo et rejoindra ses deux autres compatriotes dans le paddock, Esteban Ocon et Pierre Gasly.

Here we go !!!So happy to announce that I will be taking part in the FP1 of the United States Grand Prix with @alfaromeoorlen 🇺🇸🍀Can’t wait to drive 😁#TP21 pic.twitter.com/CUyW7rXkwz