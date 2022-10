Formule 1

F1 : Des tensions avec Ocon chez Alpine ? La réponse de Gasly

Publié le 17 octobre 2022 à 08h35

Pierrick Levallet

Alors qu’il espérait retrouver Red Bull, Pierre Gasly va finalement rejoindre Alpine la saison prochaine. L’écurie française aura donc un duo 100% français puisqu’il sera associé à Esteban Ocon. Toutefois, les relations entre les deux hommes n’ont pas toujours été très bonnes, mais Pierre Gasly estime que c'est l'occasion de remettre les compteurs à zéro.

Chez AlphaTauri, Pierre Gasly espérait faire son retour chez Red Bull au côté de Max Verstappen. Mais finalement, le Français va rejoindre Alpine la saison prochaine. Le pilote de 26 ans remplacera Fernando Alonso et fera donc équipe avec Esteban Ocon. Néanmoins, les relations entre les deux hommes n’ont pas toujours été au beau fixe. Mais pour Pierre Gasly, cohabiter avec Esteban Ocon est une excellente occasion pour apaiser les tensions.

Pour Gasly, son arrivée chez Alpine est l’occasion «d'effacer un peu ce qui s'est passé auparavant» avec Ocon

« À l'époque, ce n'était qu'un rêve d'aller en F1, et nous savions que la probabilité que l'un d'entre nous y parvienne était pratiquement nulle. Mais courir aujourd'hui dans la même équipe en F1, pour un constructeur français, c'est une histoire incroyable. Nous avons eu des hauts et des bas dans notre relation, mais je crois que c'est aussi l'occasion pour nous d'effacer un peu ce qui s'est passé auparavant, et je ne suis absolument pas inquiet. Nous sommes assez matures et intelligents pour savoir ce qui est le mieux pour nous, et surtout le plus important pour l'équipe » a expliqué le pilote d’AlphaTauri dans des propos rapportés par Motorsport.com .

«Je ne suis pas naturellement inquiet à ce sujet»