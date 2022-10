Formule 1

F1 : Vers un clash entre Ocon et Gasly ? La réponse claire d'Alpine

Publié le 13 octobre 2022 à 04h35

C'est désormais officiel, Esteban Ocon et Pierre Gasly composeront le duo de pilotes 100% français chez Alpine la saison prochaine. Malgré tout, les tensions apparus entre les deux tricolores par le passé pourrait rendre la gestion de cette line-up très difficile. Mais Otmar Szafnauer se montre rassurant.

L'histoire est belle. Tous les deux originaires de la Normandie, Esteban Ocon et Pierre Gasly seront coéquipiers chez Alpine la saison prochaine. Néanmoins, ce n'est pas parce qu'ils sont de la même nationalité qu'ils sont amis pour autant. En effet, ils ont même été rivaux lorsqu'ils étaient plus jeunes sur les pistes de karting. Par conséquent, leur cohabitation chez Alpine s'annonce explosive. Mais pas de quoi effrayer Otmar Szafnauer, team principal d'Alpine F1.

«Esteban a été très positif et Pierre aussi»

« Nous avons pris une décision réfléchie. Nous en avons parlé en interne avec l’équipe, y compris avec Esteban naturellement, pour nous assurer de faire le bon choix. Esteban a été très positif et Pierre aussi. Ce sont deux professionnels et ils sont heureux de travailler ensemble. Leur amitié pourrait même renaître en poursuivant un objectif commun », assure-t-il dans des propos rapportés par F1i.com .

