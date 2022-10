Formule 1

F1 - GP d'Austin : McLaren, Norris... Alpine reçoit un énorme avertissement

Publié le 19 octobre 2022 à 06h35

Arnaud De Kanel

Après son passage en Asie, le paddock pose ses valises sur le continent nord-américain ce week-end. A Suzuka, Alpine en a profité pour dépasser McLaren au classement des constructeurs. Mais à Austin, l'écurie britannique, Lando Norris en tête, compte bien remettre les pendules à l'heure. Esteban Ocon et Fernando Alonso sont prévenus, McLaren adore ce circuit.

Le Grand Prix des Etats-Unis sera crucial dans la lutte à la quatrième place du classement constructeurs. Au Japon, Alpine avait pris le meilleur sur McLaren en reprenant sa quatrième place perdue à Singapour. Alors, McLaren ne se laisse pas abattre et annonce la couleur pour ce week-end.

«J’espère que nous pourrons continuer sur cette lancée»

Lando Norris apprécie particulièrement le circuit d'Austin. Les saison précédentes, il était entré dans les points et il compte faire de même cette année. « Je suis très heureux de revenir à Austin, c’est une ville où il fait bon courir et les fans sont toujours très enthousiastes, donc le week-end devrait être passionnant" a déclaré Norris. Le circuit est amusant, avec des caractéristiques similaires à celles de Suzuka, donc j’ai hâte de voir comment s’y comportent les nouvelles voitures. J’ai terminé dans les points les deux fois où j’ai couru là-bas, alors j’espère que nous pourrons continuer sur cette lancée et obtenir des points précieux pour le championnat des constructeurs » a-t-il annoncé dans des propos rapportés par Nextgen-Auto .

«Nous maintenir dans la lutte pour la quatrième place»