Formule 1

F1 : Ricciardo, Piastri... Norris valide la révolution chez McLaren

Publié le 17 octobre 2022 à 14h35

Hugo Chirossel

Alors qu’il reste encore quatre Grand Prix à disputer, McLaren commence déjà à se projeter sur la saison prochaine. Daniel Ricciardo sera remplacé par Oscar Piastri, une nouvelle qui emballe Lando Norris. Ce dernier s’est dit impatient de travailler avec son nouveau coéquipier et estime que son arrivée apportera plus d’équilibre à son équipe.

Après deux saisons passées chez McLaren, Daniel Ricciardo s’apprête à dire au revoir à la Formule 1. L’Australien a déjà annoncé qu’il ne serait pas sur la grille la saison prochaine, avant de revenir plus fort en 2024. L’écurie britannique quant à elle va accueillir un nouveau pilote : Oscar Piastri. Un choix qui semble être totalement validé pour son futur coéquipier Lando Norris.

« C’est quelque chose qui donne de l’espoir »

« Je suis excité parce que je vais travailler avec un pilote différent et pour moi, c’est quelque chose qui est toujours une bonne chose », a-t-il déclaré, des propos relayés par Nextgen-Auto . « C’est quelque chose qui donne de l’espoir, vous apprenez toujours de quelqu’un d’autre. Il y a des choses que je vais encore pouvoir apprendre de lui, il a fait pas mal de jours de manière très active au sein de l’équipe Alpine F1 . »

« Nous espérons enfin un bon équilibre entre les deux pilotes »