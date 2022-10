Formule 1

F1 : Leclerc est prévenu, Sainz prépare du lourd chez Ferrari

Publié le 16 octobre 2022 à 10h35

La rédaction

La saison 2022 de Formule 1 arrive bientôt à son terme. Alors que Max Verstappen a déjà été sacré Champion du Monde, Carlos Sainz, se donne des objectifs très élevés pour 2023. L'ancien pilote McLaren a connu sa première victoire cette année, et l’Espagnol visera cette fois-ci le titre de Champion du Monde au volant de sa Ferrari.

Cette saison, Carlos Sainz n’a pas réussi à jouer le titre face à la Red Bull de Max Verstappen. Le pilote espagnol a remporté cette année la toute première course de sa carrière en Formule 1 et vise désormais encore plus haut pour 2023. Charles Leclerc est prévenu, Carlos Sainz ne se contentera pas d'un statut de numéro 2.

F1 : Sacré champion du monde, Verstappen reçoit un énorme hommage https://t.co/PaTxxkw5gV pic.twitter.com/8orpONO7ob — le10sport (@le10sport) October 16, 2022

«Mon objectif est d’être champion du monde un jour»

Alors que Carlos Sainz a connu sa première victoire cette année, le pilote dévoile ses objectifs à l’avenir. Dans des propos relayés par MotorSport , l’Espagnol a avoué vouloir être dans la course au titre dès le début de la saison prochaine : « Mon objectif est d’être champion du monde un jour. J’espère que si l’on a à nouveau une bonne voiture l’année prochaine, je pourrai être dans la bagarre dès le début. Je ne dois pas lâcher dans la première moitié. »

«Nous travaillons chez Ferrari pour faire revenir la voiture au meilleur niveau»