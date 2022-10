Formule 1

Formule 1 : Vers un nouveau bouleversement en F1 ?

Publié le 15 octobre 2022 à 18h35

Depuis 2021, l’Arabie Saoudite accueille le Grand Prix de Formule 1 dans les rues de Djeddah. Alors qu’un complexe est en train de se construire à Qiddiya, celui-ci devra donc couvrir les prochaines courses dans le pays à l’issue des travaux. Mais un énorme rebondissement pourrait se préparer puisque le ministre des Sports saoudien envisagerait d’accueillir la Formule 1 dans les deux villes.

En 2023, le Moyen-Orient comptera pas moins de quatre Grands Prix : Bahreïn, le Qatar, Abu Dhabi et l'Arabie saoudite. Mais du côté de ce dernier, on verrait les choses encore plus grand. Alors que la construction d’un complexe capable d’accueillir la Formule 1 est actuellement en cours à Qiddiya, celui-ci pourra donc s’ajouter au calendrier, sans que le circuit de Djeddah ne soit retiré. C’est en tout cas le grand projet du ministre des Sports saoudien.

«Nous ne dirons pas non»

Dans des propos relayés par MotorSport.com , Abdelaziz ben Turki al-Fayçal, le ministre des Sports de l’Arabie Saoudite ne cache pas son envie d’accueillir deux Grands Prix de Formule 1 à l’avenir : « Nous ne dirons pas non. Nous voyons vraiment les bénéfices apportés au Royaume par l'organisation de ces événements, et c'est pourquoi nous investissons autant. Peut-être que vous [journalistes] êtes plus focalisés sur le sport, mais nous faisons pareil dans la culture, le divertissement et même les expositions, ainsi que beaucoup de choses auxquelles nous nous intéressons. »

« C'est arrivé en Allemagne »