Formule 1

F1 : Mercedes prête à prendre une décision tonitruante pour concurrencer Verstappen ?

Publié le 15 octobre 2022 à 10h35

Arnaud De Kanel

La fin de saison en Formule 1 est marquée par l'affaire Red Bull. En effet, la FIA a confirmé que l'écurie de Max Verstappen avait dépassé le plafond budgétaire défini par l'instance. La sanction n'est pas encore tombée mais il pourrait s'agir que d'une simple amende, ce qui pousserait Mercedes à faire de même dès la saison prochaine.

La FIA a annoncé officiellement que Red Bull a dépassé la limite du plafond budgétaire fixé pour une saison en Formule 1. La somme n'a pas été révélée mais avoisinerait les 1 à 2 millions de dollars. Un écart de taille et qui fait la différence pour la conception de la monoplace. Mais il ne s'agit que d'une infraction mineure au règlement et elle devrait entrainer une amende. Une sanction beaucoup trop légère pour Toto Wolff, patron de l'écurie rivale Mercedes, qui a fait ses calculs et souhaiterait donc faire pareil afin de concurrencer Max Verstappen.

F1 : Hamilton, Verstappen… Les folles confidences de Toto Wolff sur le sacre de Red Bull https://t.co/bb1lM8jI0B pic.twitter.com/cgcl3Q70Ys — le10sport (@le10sport) October 14, 2022

Wolff hallucine

La sanction dont devrait écoper Red Bull serait financière et ainsi payable en plusieurs fois, une aberration pour Toto Wolff dans des propos relayés par Nextgen-Auto : « Si Red Bull a dépassé de deux millions, ils pourraient clore l’affaire en payant la FIA cinq fois, donc dix millions. C’est ce que nous attendons d’après nos nombreuses discussions ces dernières années. De toute façon ce ne serait pas juste car cela sanctionnerait le droit de tricher en payant une amende. »

L'annonce forte de Mercedes