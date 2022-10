Formule 1

F1 : Révolution en vue chez Red Bull ? Verstappen calme tout le monde

Publié le 15 octobre 2022 à 04h35

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Nyck de Vries a signé des débuts remarqués. Le pilote néerlandais est rentré dans les points lors du Grand Prix d'Italie le 11 septembre dernier, terminant à la 9ème place. Immédiatement après, l'écurie Alpha Tauri lui a proposé un volant pour 2023. Une étape avant de devenir le coéquipier de Max Verstappen ? Pour le double champion du monde de F1, il est encore trop tôt.

Ancien champion du monde de Formule 2, Nyck de Vries est récompensé de ses efforts. Pour remplacer Alex Albon, opéré de l'appendicite lors du Grand Prix d'Italie, l'écurie Williams a décidé de faire appel au pilote néerlandais, qui a surpris son monde sur le circuit de Monza. Agé de 27 ans, il a terminé à la 9ème place, empochant ses premiers points en F1. Une performance remarquée. Alpha Tauri n'a d'ailleurs pas tardé à lui transmettre un contrat.

F1 : L’incroyable annonce de Red Bull sur le départ de Verstappen https://t.co/8aMBwaDGv6 pic.twitter.com/6S4KLNOie9 — le10sport (@le10sport) October 13, 2022

Nyck de Vries rejoindra Alpha Tauri en 2023

Quelques jours plus tard, Nyck de Vries a reçu une offre d'Alpha Tauri, petite sœur de Red Bull. L'écurie lui a proposé un volant pour 2023. Une offre évidemment acceptée par le pilote néerlandais, qui intègre par la même occasion la galaxie Red Bull. Conseiller spécial de l'équipe, Helmut Marko a justifié cette décision.

« Il avait la bonne approche pour nous »

« Ce n'est plus un jeune pilote, et il a beaucoup d'expérience dans différents championnats. Il a dû travailler très dur pour faire son trou après son passage chez McLaren. Et ce qui m'a beaucoup impressionné, c'est quand il était dans la voiture de Sebastian Vettel pour les EL1. J'ai écouté sa radio, et les commentaires qu'il faisait à l'équipe étaient vraiment bons. Ensuite, j'ai discuté avec lui à Graz et j'ai eu la confirmation qu'il avait la bonne approche pour nous » a-t-il déclaré.

Verstappen met son veto à une arrivée chez Red Bull pour l'instant