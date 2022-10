Formule 1

F1 : L’incroyable annonce de Red Bull sur le départ de Verstappen

Publié le 13 octobre 2022 à 18h35

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Ce dimanche, Max Verstappen est allé chercher son deuxième titre de champion du monde au Japon. A 25 ans, le Néerlandais n’a jamais tremblé cette saison et peut espérer aller chercher les plus gros records de la discipline, mais aux yeux d’Helmut Marko, conseiller spécial de l’écurie, le pilote Red Bull pourrait s’en aller avant.

Et de deux pour Max Verstappen. Au terme d’un scénario inattendu au Japon, le Néerlandais a remporté son deuxième titre de champion du monde d’affilée. Un sacre logique, tant le pilote Red Bull a dominé la saison d’une main de maître malgré la motivation de Charles Leclerc (Ferrari). A 25 ans, Verstappen peut logiquement espérer aller chercher plusieurs records, dont ceux de Michael Schumacher et Lewis Hamilton, qui totalisent chacun sept titres mondiaux. Cependant, Helmut Marko n’imagine pas Max Verstappen aller aussi loin.

« Verstappen n’est pas du genre à chercher les records, et je pense qu’un jour il dira ‘c’est bon’ et il s’en ira »

« Je pensais que le record de Michael [Schumacher] ne pourrait jamais être battu, puis Lewis l’a égalé , a indiqué le conseiller spécial de Red Bull sur Sky Sports , dans des propos relayés par F1Only . Je pense surtout qu’il doit y avoir tellement de facteurs ensemble pour arriver à réaliser quelque chose comme ça. Mais honnêtement, il [Verstappen] n’est pas du genre à chercher les records, et je pense qu’un jour il dira ‘c’est bon’ et il s’en ira. »

F1 : Ricciardo se lâche après le titre de Verstappen https://t.co/vgrrrZZalM pic.twitter.com/PLzXYKp804 — le10sport (@le10sport) October 12, 2022

« Je pense que ce n’est pas encore la fin de ce que nous avons pu voir de sa performance »