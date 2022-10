Formule 1

F1 : La FIA donne son verdict, Red Bull sort du silence

Publié le 11 octobre 2022 à 00h35

Pierrick Levallet

Seulement quelques heures après le sacre de Max Verstappen au Japon, Red Bull a été rattrapé par la réalité. L’écurie autrichienne a été reconnue coupable d’infraction du plafond budgétaire lors de la saison 2021. La réponse de Red Bull ne s’est pas faite attendre. Et l'écurie s’avoue plutôt surprise par le verdict de la FIA.

Après un Grand Prix du Japon remporté par Max Verstappen ce dimanche, scellant également son deuxième titre de champion du monde consécutif, Red Bull fêtait et savourait le sacre de son pilote. Cependant, les réjouissances ont tourné court. Depuis quelques jours maintenant, l’écurie autrichienne est impliquée dans une polémique puisqu’elle est soupçonnée d’avoir dépassé le plafond budgétaire de 145M€ fixé en 2021. Le verdict de la FIA s’est fait attendre. Et il est enfin tombé.

La FIA livre sur son verdict, Red Bull en infraction

En effet, la FIA a publié les certificats de conformité financière pour la saison 2021 ce lundi. Et dans son communiqué, la Fédération a annoncé que Red Bull, en plus d’Aston Martin était bien en infraction. « Oracle Red Bull Racing est considéré comme étant en infraction procédurale et mineure de la réglementation financière » peut-on notamment lire. Une surprise pour Red Bull, qui estime que ses comptes pour 2021 étaient bien inférieurs au plafond budgétaire fixé cette saison-là.

«Notre soumission pour 2021 était inférieure à la limite de plafond des coûts»