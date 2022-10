Formule 1

F1 : Ricciardo se lâche après le titre de Verstappen

Publié le 12 octobre 2022 à 18h35

La rédaction

Alors que Max Verstappen a décroché son deuxième titre de champion du monde dimanche dernier à Suzuka, Daniel Ricciardo s’est confié sur le sacre de son ancien coéquipier. Les deux hommes ont évolué ensemble pendant trois saisons chez Red Bull, entre 2016 et 2018. Pour l’Australien, c’est justement lors de cette dernière année que le Néerlandais a passé un cap.

À ces débuts, Max Verstappen s’est souvent attiré les foudres de ses adversaires. Son agressivité en piste lui a été reprochée à de nombreuses reprises. Comme tout jeune pilote, il a peu à peu appris de ses erreurs et d’après Daniel Ricciardo, le Néerlandais a « définitivement franchis un cap, la dernière année où j’étais avec lui je crois, en 2018 », a-t-il confié, des propos relayés par Speedcafe .

« Il commettait des erreurs, principalement de son fait »

Daniel Ricciardo a poursuivi : « Les cinq ou six premiers Grands Prix, il était souvent dans le mur, ou bien il y avait des incidents, il commettait des erreurs, principalement de son fait. Et puis au fil de cette année-là, c'est comme s'il avait pris conscience de son potentiel et passé un cap en maturité, ce qui est aussi naturel, on passe tous par-là. Je pense sincèrement qu'à partir du milieu de saison, il est devenu un pilote plus complet. Et évidemment, l'année dernière : quand on se bat pour un titre, on repousse un peu plus les limites. La lutte entre Lewis et lui a été controversée car elle opposait aussi Mercedes à Red Bull, donc il y avait beaucoup d'intensité autour de ça. Je crois que cette année, c'était une bataille un peu moins intense, et il n'a donc pas eu besoin de se mettre dans cette situation non plus . »

« Je ne suis pas surpris qu'il se retrouve dans cette position »